陳慧珊同宣萱《壹號皇庭V》後再合作

藝人陳慧珊（Flora）和老公鍾家鴻（Mike）自資製作節目《放學後》舉行首映，女兒鍾律然現身支持，好友宣萱、黃智雯與陳彦行等圈中好友也有捧場。宣萱早前跟Flora遠赴英國拍攝該節目，宣萱透露兩人結緣於劇集《壹號皇庭V》，之後就再冇合作：「佢當時拍咗一套劇就砰一聲上咗位，之後我哋同期幾個女仔就一人孭一套劇，各有各忙，直到今次再合作。」

Flora指當年拍攝《壹號皇庭V》時還是新人，宣萱對她照顧有加，非常友善，之後一直保持聯絡：「我今次搵佢拍嘢，佢知道個節目好有意義，二話不說就答應，佢唔係為咗我，係為所有香港人。」宣萱笑言要多謝Flora給她機會免費重返英國，加上她之前從未到過利物浦，此行學到很多東西。問到兩人會否希望合作拍劇？兩人異口同聲說想，之後宣萱反問Flora：「你拍唔拍？呢個最重要，佢唔得閒佢有好有意義嘅嘢要做。」宣萱坦言很佩服Flora對讀者孜孜不倦：「我每年都會發一次噩夢，就係考試前未溫好書跟住就會嚇醒，我依家連記對白都有困難。」不過Flora就讚宣萱聰明：「佢天生聰明唔使讀書，我就又蠢又鈍，要將勤補拙。」

Flora自爆又首映前一晚因污糟物入眼，以致雙眼及嘴唇腫脹，今日即前往醫院看醫生，吃了藥才好轉：「我原本打算戴黑超出席，但依家學識接受同放低，眼腫唔緊要，最重要係好朋友嚟支持。」宣萱指Flora現時心態很好，之前拍攝時遇到落雨，宣萱大為緊張，反而Flora會說隨緣，她又盛讚Flora今次一身兼多職，除監製外又要寫稿都，笑對方中文好了不少。Flora稱這也是逼出來。問到宣萱會否倣效Flora自己製作節目，她耍手擰頭說：「冇可能，我冇本事，想都都冇能力做，因涉及太多嘢，我嘅能力最多係拖隻狗去現場拍嘢。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。