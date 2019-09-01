接Job減價有限期　薛家燕：聖誕節後就冇！

藝人薛家燕攜仔女、新抱出席莫文蔚的媽媽莫何敏儀（莫Auntie）生日會。家燕表示跟莫Auntie相識十幾多，以前更是她的上司：「喺麗的做第一次星馬錄音帶代理嘅時候，合約方面有好多英文都唔識，佢就會幫我睇，又好肯教我、做節目又會畀意見、好支持我、好錫我，所以帶晒全家人嚟同佢慶祝。最戥莫Auntie開心嘅是係，佢有個叻女同叻仔，好有福氣。」續指有準備一份特別的生日禮物：「訂咗隻南洋珍珠戒指畀佢，又會唱英文歌《More than I can say》。」

家薛早前自爆逆市接Job配合客戶減3成身價，問到報道一出，可有更多客戶上門問價？她大笑話有：「但要澄清唔係我自己話減，係客戶問我先減，依家應接不暇，個女都話我唔應該講出嚟，變咗人哋冇話要減，一嚟就問我係咪要幫手。」又抵笑說減價有限期：「聖誕節前都可以，聖誕節後就唔好啦！依家齊齊渡過難關，《皆大歡喜》有句歌詞『團結一心有新轉機』，樂觀面對就會迎刃而解。」

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