黎明詩爆同行互相猜忌　黃寶欣戴假面具做人

重返樂壇的黃寶欣、黎明詩九月將與一班八、九十年代歌手攜手開騷，兩人期待多過緊張，她們說：「呢段日子成日見，好似以前參加新秀歌唱大賽，成班人聚埋一齊，感受到個種凝聚力，回憶返晒嚟。」眾人廿幾年後能夠撞見已是緣分，大家更是珍惜，明詩笑說：「天地南北乜都傾。」寶欣則說：「八婆嘢又傾。」當年兩人退出樂壇轉行後，幾乎跟圈中人斷絕來往，寶欣坦言：「以前我哋嘅音樂圈，唱片公司係唔畀你亂咁講嘢，會叫我唔好畀咁多真面目畀人睇，當然對記者更加要小心，對同行都要，所以我哋歌手間只係Hi同Bye，我冇你電話，你又冇我電話。」黎明詩也認同表示當年歌手間是好大隔膜，她說：「大家係好少傾偈，唔知人哋鍾唔鍾意，人哋行埋嚟又會諗你想點？有好多隱憂喺度，但依家冇啦，依家可以展示真我。」

兩人懷念以前做歌手的日子，但都覺得不適合娛樂圈，寶欣說：「我只適合唱歌。」但她沒想過再在樂壇搏殺，甚至舉行個人演唱會，她說：「我一直都答唔會，唔係時間問題，我真係承受唔到太大壓力，我會癲，有人搵我出唱片，但我都拒絕咗，以前做一訪問我都覺得好有壓力，因為好多嘢唔講得，我係一個好直嘅人，個口快過個腦，變咗會驚囉，但依家咁舒服，唔會驚冇咩唔講得，不過當你真正復出，人哋對你要求唔同，唔同你玩玩吓。」她自覺好幸運，曾經出過唱片做過歌手，覺得已是一生無憾。

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