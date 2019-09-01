老婆唔欣賞佢份工！葉文輝竟然覺得好舒服？

歌手兼DJ葉文輝（啤梨）將於9月12日舉行入行二十周年演唱會，透露會與大家分享廿年來的心路歷程，亦希望邀請廿年來陪伴過自己的歌手朋友做嘉賓，包括張敬軒：「初出道有好多登台騷，最易同歌手熟，記得同過軒仔、2R（前組合）一齊去澳洲，同軒仔好好傾，佢係我一路好欣賞嘅歌手，而如果2R可以出現就係集體回憶！」他又謂曾與小雪、李彩華、方皓玟、關心妍等人合唱，希望可以邀得他們，並提到有次在活動見到單車運動員李慧詩：「佢係我偶像，點知佢話好開心終於見到我，對上一次見我就係佢讀中五時參加我電台活動等放榜，原來自己嘅電台工作都陪咗好多人成長。（開騷叫埋佢嚟？）直頭求之不得。」

望老婆畀多啲尊重

講到老婆Michelle到時一定會來支持，啤梨笑言：「佢應該係第一次睇我開演唱會，因為我識佢時佢啱啱由加拿大返嚟香港，佢話我最光輝嘅時候佢唔喺香港，話自己聽容祖兒。（hurt唔hurt？）又唔係hurt嘅，因為我都聽緊容祖兒。（老婆有冇聽晒你所有歌？）我覺得冇囉。（迫佢聽晒？）其實佢冇真正正面回答我嘅歌，佢淨係話『我知嗰時有個DJ唱《I Believe》囉』，希望佢到時可以感受吓，畀多啲尊重我。所以其實我同佢交往，感受到佢唔欣賞我工作，係欣賞我個人品行，覺得好舒服。」

婚後似番一個人

他又提到婚後最大轉變是「似番一個人」：「令我refill番呢廿年，作為一個歌手或DJ又好，要有生活配合先可以令作品或節目更人性化，之前感情世界我好似mute咗咁，都覺得我好傻，我又唔係天王巨星，唔知點解要將拍拖收埋，但依家結婚後通番，好開心可以做番自己，所以結咗婚之後我係開心咗，可以正常拍拖、同一班朋友影合照、同家人多啲分享。」現年45歲的他又笑言好開心大家都很錫他：「結婚好多人錫我，之後又好多人催我生仔，仲急過我同屋企人，但發覺『造人』比起做演唱會同做歌慢，要畀啲時間我。（有冇努力緊？）呢段時間真係唔可以太努力，要花多啲時間喺演唱會。（諗住幾時生BB？）認真冇set時間，真係隨緣，結得婚生BB好正常，我都仲好有魄力嘅。」

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