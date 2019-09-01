開竅剝衫博到盡！羅天宇幫媽咪圓星夢

藝人羅天宇（Joey）在新劇《她。她。她的少女時代》中表現亮眼，飾演要求嚴格的健身室老闆，他為了一場晒肌除衫戲，而展開了三個多月的地獄式減肥，戒鹽、油、糖，只吃白烚雞胸、菜及健康餐，是他人生中最瘦的時期。講到難忘的場口，除了要跟姚嘉妮上演一場激情接吻戲外，還要對田蕊妮（阿田）破口大罵，對他來說也是突破，又大讚阿田是個非常犀利的演員：「佢好吸引人去睇，我同佢拍戲嘅時候，我會不自覺咁變咗個觀眾去欣賞佢，跳出咗個角色，所以同佢拍嘢有呢個難度，因為佢太好戲。」

常被外界覺得無心工作的他，承認以前欠方向及目標，做事得過且過，直至拍攝《跳躍生命線》方知要搏命：「拍完《愛．回家》有兩年冇劇拍，當時有諗過係咪唔好等，唔知要等到幾時，好感激《跳躍生命線》嘅監製，喺曙光愈來愈微弱嘅時候，幫我撥開雲霧，畀個咁好嘅角色，所以我一定要做好。」除了不想辜負監製期望，他透露母親一直希望他演藝事業有所成就：「媽咪都入過訓練班，但佢讀咗一半就冇讀，所以想我幫佢圓演藝夢，佢成日叫我你快啲努力啲，我走埋你都未紅。」

感情生活方面，雖然他跟湯洛雯已分手，但名字還常連在一起，他認為在所難免亦不介意，並稱兩人是好友關係，未能走到最後感可惜。至於是否準備展開新戀情？他坦言：「整體個人未Ready，唔想拍散拖，冇咁多心機或心思重新去建立，而且仲未遇到啱。」

服裝：Ted Baker

髮型：Martin@Hair

化妝：BUBU@Anjo Makeup

場地：Mad for Garlic（Causeway Bay）

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