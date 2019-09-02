挨實煙韌拉筋！甄詠珊冧餵林雲中食雪糕降溫

Sweet爆雙人拉筋

當日下午時分，見兩人身穿運動裝在公園出現，做運動前要先拉筋，見到林雲中化身「教練」，指點甄詠珊拉筋，但期間女方重心不穩，更成個身挨住林雲中，微露事業線。之後兩人更做「雙人拉筋」，先使出一招「玉女心經」，再齊齊拉腰，兩手貼近時更不期然做出「心心」動作，簡直Sweet爆！

情深互望耍花槍

之後有個真正教練到場，見兩人拉筋姿勢有誤，即刻化身「電燈膽」，分開兩人指點，十分搞笑！兩人拉完筋後，便旁若無人地一邊跑一邊談天，簡直眼中只有對方！跑完一輪兩人都「㷫合合」，即刻到小食亭買雪糕「降溫」，兩人食雪糕時又情深互望對方，期間甄詠珊餵林雲中食雪糕，但林雲中就佻皮地整蠱甄詠珊，扮餵她食但又即刻拿開，兩人耍花槍簡直閃到爆！其實之前林雲中曾透露9月頭要到非洲參與慈善馬拉松，未知甄詠珊是否為支持「男友」，身體力行陪跑呢？

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