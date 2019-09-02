演舞台劇當打機　張可頤喊唔出靠呢招化決

由舞台劇演員謝君豪與藝人張可頤合作的舞台劇《但願人長久》至今已公演了八場，只餘下兩場，昨晚趁空檔提前舉行慶功宴，君豪表示雖然每日都有不同事發生，但總算一切順利，而且越做越好，昨晚大家都演得很放鬆，可頤亦認同演出愈來愈收放自如，她自言今次是首度演出由百老匯作品改編的舞台劇：「雖然我唔係好活躍嘅舞台劇演員，而排練又好緊密，但原來我低估咗自己，我都得得哋。（對舞台劇上癮？）千祈唔好住，唔知下一部係幾時，希望有機會再試。」

君豪就大讚可頤做得好好，他謙稱做得最差是自己，還有改進空間：「可頤由第一場做到依家個表現係咁升，今日真係收放自如，舞台劇好玩嘅地方係有機會追得番，可以畀你追求完美，追到就開心，追唔到就再追，希望在人間。」可頤稱每日開騷都會當作是打遊戲機，看看今天會否做得比昨日好，問她有甚麼地方要改善？她坦言：「我有時會卡住咗喊唔到，因為太密集，惟有聲音搭夠，但君豪好犀利，佢係一行一行眼淚咁流落嚟，場場都喊到，我就十場有八場喊到。」

可頤指有邀請看慣百老匯表演的朋友觀看，對方也大讚他們的演出充滿感情，是真正百老匯：「我覺得好驕傲，而且身邊演出嘅個個係精英，我好幸運。（再做多啲舞台劇？）演完呢次好難返轉頭，下次未必係百老匯作品，即係食開鮑魚叫我食魚蛋豬皮，不過我係講笑啫。」君豪笑謂讓對方好好消化一下，又揚言對方完成所有演出後就會感失落，可頤認同：「因為今次真係好開心，大家一齊嘈到不得了，我會好懷念。」

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