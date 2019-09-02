江美儀日日摑人十巴　呻打到自己手都痛

藝人江美儀昨晚現身舞台劇《但願人長久》慶功宴，並以誇張眼妝示人，她解釋因角色所需，而每晚都會畫上不同顏色眼妝。提到剩下兩場演出，她大感不捨：「呢個劇組好開心，大家經常一齊食嘢，有時我請食盆菜，有時君豪會請食粥，最勁係可頤嘅粉絲，每日都送唔同嘢食，有時送靚湯，有時送糖水，仲有月餅同日本提子。（你呢個係增肥團？）你有冇見到黃建東？後面都見到佢個肚腩。而且可頤粉絲送嘅湯係每位台前幕後都有得飲，連我食齋都都照顧埋，送齋湯畀我飲。」

對於自己的演出，美儀稱每場都很順利，之前曾擔心觀眾人數會受外圍環境影響，幸影響不大，加上觀眾都能安全回家，很感恩。另外，美儀講到她在劇中要花很大氣力：「我要打人十巴，畀對方打番一巴。有個男仔畀我打到飛甩眼鏡，有個畀我打到耳仔轟一聲，冇辦法，唔用力又畀人講揸流攤。」她坦言為此更打到手痛，並展示手上瘀痕：「我因為手痛就自己刮痧，啲瘀青浮晒出嚟，我隻手只係抱我隻狗，平時都唔使做嘢，可能之後要去醫生度檢查吓。同埋我對腳都瘀晒，因為我喺套劇要扮醉酒，撞到瘀晒都唔知。」

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