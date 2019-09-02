東方日報C1：崔碧珈5連爆轟吳浩康地下情玩完

歌手吳浩康今年4月驚爆暗撻36G「咪神」崔碧珈，有指當時二人刻意保持低調玩地下情，惟女方疑最終難忍無名無分，昨日突然在社交網爆Seed，「洗版式」五連發炮轟男方一直要她將關係隱瞞，更以「完了吧」暗示斬纜，正式踢爆戀情之際，未認愛即擘面收場，認真反高潮！

31歲「咪神」崔碧珈（Anita）與36歲的吳浩康（Deep）早前被揭秘撻4個月，當時Anita對外宣稱單身，Deep亦表示以事業為重「落閘」，但據知二人早於年初在朋友聚會中一撻即着，火速融入家中，經常孖住出席私下社交場合，惟男方考慮到剛洗脫花弗形象，事業逐漸翻生，怕新女曝光再起變數而堅拒認愛，而正值事業搏殺期的Anita亦選擇配合，同意將戀事密冚，但其實這段地下戀情早已是朋友間公開的秘密！

晒拖手照洩蜜

原本這段戀情相當密實，惟Anita年初於社交網「宣示主權」意外洩蜜，她曾上載於酒店房間內放有兩杯飲品的照片，又大晒「男友視角」圖，見她身穿酒店浴衣躺在大床並拖實男士的手，暗示蜜運中，令戀情曝光。

戀情曝光後，Deep要求地下情，Anita亦相當聽話，就連月前推出瘦身寫真書被問及可有送書給Deep時，她也堅稱雙方只是朋友，但據知她對無名無分的關係大感委屈，卻有「怨」無路訴，終抵受不住壓力，公開聲討男友刻意隱瞞關係，嬲爆斬纜，戀情於地下開始，地面終結。

暗示滿口謊言

昨日凌晨Anita突然爆Seed，於社交網連續上載五張黑底白字的文字截圖，她先以英文字母「D」代表男友「Deep」，並借方力申與鄧麗欣的合唱歌《好好戀愛》歌詞憑歌寄意，套用歌詞「完了吧，如無意外」，要放下從前一段感情才能追求將來，暗指由年初至今的8個月秘密戀情玩完。其後她愈講愈白，不但以「一段關係只是一段友誼，你教的」，暗寸有人只以「朋友」相稱，遲遲不肯承認其女友地位，隨後更索性標籤上男方的社交網用戶，指「做人最緊要對得住自己」、「一直是自己想得太多」及「沒有誰錯」等，似乎透露雙方就公開戀情一事意見不合！最後，她更大爆「是你一直教大家隱瞞」，暗示有人滿口謊言，教唆她將戀情保密。發文上載後即成為網民間的熱話，不過當事人Deep一直潛水未有蒲頭。而本報記者分別聯絡Anita及Deep，雙方於截稿前均未有回覆。

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