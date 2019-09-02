蕭秉治高雄開騷　怪獸白安力撐！

台灣創作才子蕭秉治日前在高雄開騷，全程力挺他的師兄五月天怪獸繼續相伴「凡人」，還有師妹白安做嘉賓。演唱會甫開始，蕭秉治一口氣連唱多首歌曲，現場歌迷手持限量款螢光棒，當他演唱《天使見證的愛情》，打造粉紅燈海，瀰漫浪漫氣氛。高雄出生的他，很開心能帶着「凡人」演唱會見高雄歌迷，他說：「好久沒在高雄辦演唱會，《我好想好想你》送給高雄。」歌迷也為他特別製作「星星」手幅熱烈應援，令他感動滿滿說：「看到你們看開心我就開心了，下次來高雄直接約高雄巨蛋。」日前在誓言在高雄演唱會前瘦5公斤，最後減肥失敗。

怪獸全程力挺師弟，怪獸表示已經很久沒到高雄表演，很開心蕭秉治邀他來，而蕭秉治還特別為師兄推薦高雄美食，直接將美食搬進後台，並說：「謝謝獸哥陪我們這樣跑巡演，因為師兄關係，讓我到鳥巢唱了二次！」而白安就跟他合體以「治安二人組」演唱兩合作《是什麼讓我遇見這樣的你》，蕭秉治笑說：「我們是公司二個最安靜的人，聽說白安很好聊天。」白安即打開話匣子，反問他：「你沒有要跟我聊天嗎？」讓平常話不多的秉治害羞不已。

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