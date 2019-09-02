欠缺一樣嘢　馬浚偉入行26年首開個人騷

歌手出身的馬浚偉將於十月舉行演唱會，他好喜歡這個圓形表演場地說：「呢度同觀眾距離好近，每場可以坐到600個觀眾，我發覺個場啱我呢種歌手，我冇辦法做到郭富城咁犀利，好大舞台設計好多舞蹈，我諗大家假設馬浚偉都唔會睇到呢啲，反而呢個場好適合我，當初主辦單位都問過，不如幫你做個大場，喺大場做多幾場我又冇信心喎，我又唔捨得就咁做一兩場，我想做多幾場。」

入行26年的他先後與福音團、中樂團合作開過騷，今次才是馬浚偉正式個人演唱會：「過去幾年我做舞台劇，又拍電影，我發覺點解我冇做自己老本行，咁多年來我出過應該有17張唱片，近年就出舞台劇唱片，我唱過嘅電視劇主題曲、插曲，我諗有四、五十首，我絕對夠歌開騷，我1971年屬豬都咁大囉，我覺得係時候喇，好多人唔明點解我咁遲先做演唱會，過往我未係太有呢個信心，反而近年我做咗好多舞台，舞台劇雖然好辛苦，但好過癮，我再一次肯定我自己好鍾意舞台。」

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