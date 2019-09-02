楊冪912宣布戀情？緋聞男友留言露玄機

近日內地傳出有一對藝人即將公開戀情嘅消息：「七夕被拍到的一對兒在女星生日時公開。」之後再補充話：「該女星之前婚姻口碑不好，會等一段時間公開。男星路人緣還可以，七夕試水路人反應還可。團隊在準備。」係種種提示之下，唔少網民都推測係，早前喺七夕被影到着住情侶裝睇展覽嘅楊冪同魏大勛！

成件事爆料者未有提供進一步證據，網民即時搜尋有冇相關嘅蜘絲馬迹，喺魏大勛嘅微博發現佢留言話：「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」網民第一反應係9月12日正正就係楊冪33歲生日，佢之前講過話迷戀楊冪超過10年，套落佢嘅留言「願望實現」，即刻覺得宣布拍拖呢件事好似通順晒，但其實佢嘅微博係配埋一張電影海報，留言只係話套戲喺9月12日終於上映，不過唔少網民都堅信佢哋會公開戀情，究竟係咪真十日後自有分曉！

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