廿四孝爸媽！胡諾言無懼風球孖老婆送兩女返學

今日是莘莘學子開課日，眾星級父母冒住三號風球下，晨早動身送子女返學，如育有兩女一子的藝人胡諾言（胡仔）與陳琪，就趁住細仔幼稚園因風波停課，孖住接送兩個囡囡返小學，由於天氣不穩令交通擠塞，駕住七人車的陳琪於8時25分，在距離上課尚有5分鐘時間終成功抵達學校，並由胡仔帶住兩個女進入校內。

戴住黑超的胡仔透露昨晚囝囝半夜紮醒幾次哭泣，兩老婆輪流照顧，結果冇覺好瞓：「可能佢知道兩個家姐今朝要返學，所以瞓吓又醒吓，好在今日打風佢唔使返學，叫做幫咗我，否則會好論盡，又落雨，開學啲家長都會緊張啲，其實兩個女上個月開咗學嘅。」忙於拍攝無綫新劇《大步走》的他，即使昨晚收夜，但今早也風雨不改送返學，絕對是廿四孝爸爸：「又落雨，驚啲交通有問題，呢兩日大家都知發生咩事，希望快啲搞番掂佢。（學校有冇講點處理學生罷課問題？）又冇，我都有問啲女，可能學校冇乜提呢樣嘢。」

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