退伍首演！金秀賢客串《德魯納》收視創新高

韓星IU與呂珍九合演的tvN熱播劇《德魯納酒店》，講述IU飾演的酒店老闆「張滿月」被束縛在一家招待鬼魂的酒店長達千三年，與扮演酒店經理的呂珍九相戀。昨晚大結局，IU與呂珍九在離別前於床上甜蜜相擁，之後又在樹下賞雪，並約定下一世再見，劇集以開放式結局，預告二人在未來再次邂逅及相愛。

而今年7月1日退伍的金秀賢，因神劇《來自星星的你》而與《德》劇導演吳忠煥結緣，又曾與IU及呂珍九合作拍劇，早前他送餐車到片場兼現身打氣，更於昨晚結局中客串演出，他於劇末的彩蛋中壓軸登場，以一身型爆打扮拿着酒杯帥氣登場，飾演接IU棒成為下任的酒店老闆，今次是他繼4年前與IU合作韓劇《製作人》後再次亮相電視劇，成功刺激收視，由上集9.892%狂升至12.001%，創下啟播以來的新高。

而IU以「張滿月」開設的Instagram至今狂吸逾87萬粉絲追隨，今日她上傳與呂珍九拍攝結局最後一幕的花絮照，十分甜蜜。此外，對於有劇迷期間《德》劇開拍第二季，電視台則回應稱未有此計劃。