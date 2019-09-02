威尼斯　兩大影后大熱梅麗與彭妮露碰頭

梅麗（左）與彭妮露同被視為今屆威尼斯影后大熱門！

今屆威尼斯電影節已舉行一半，被視為今屆威尼斯影后大熱的梅麗史翠普（Meryl Streep）與彭妮露告絲（Penelope Cruz）於香港時間今日凌晨分別出席主競賽新作的首映。前者與男主角影帝加利奧文（Gary Oldman）以及導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）一同出席新片《The Laundromat》於當地的首映禮，梅姨在紅地氈上風騷滿場飛！

至於彭妮露同晚以白色露肩蛋糕裙現身新片《Wasp Network》首映禮，執導該片的張曼玉前夫法國名導奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）以及男主角Edgar Ramirez都有出席，Edgar為fans簽名期間更獲fans送贈其家鄉委內瑞拉國旗。場面熱鬧！

此外，由英國型男祖狄羅（Jude Law）主演的非競賽劇集《The New Pope》同晚亦舉行特別放映會。他與同劇男星尊麥高維治（John Malkovich）都有出席。在劇中飾演靚仔教宗的祖狄更被劇中三位女星圍。真係艷福無邊！