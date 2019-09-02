阿嬌老公被指「出軌」　網民聲稱有證據

歌手鍾欣潼（阿嬌）上年與台灣「醫界男神」賴弘國結婚，兩人一直恩愛，但今日突然有網民稱「我有阿嬌老公約炮的證據，太噁心了，他還作賊心虛 刪我評論！」該網民表示賴弘國Instagram關注咗位巨胸網紅，但又立即取消關注，又上載一張男方穿着浴泡嘅相！

不過，從照片嚟睇，賴弘國疑似係有關注過嗰位網紅，但其實並冇實質嘅「出軌」證據，而且張浴泡相係賴弘國好友Post出嚟，而爆料者似乎已將貼文刪除。

傳聞傳出後，即時登上微博熱搜，唔少網民去到賴弘國社交網留言洗版，阿嬌就即刻喺微博發文闢謠：「開學第一天 這個熱鬧我們不湊啦[笑而不語] 雨女無瓜[吃瓜]」賴弘國亦回覆老婆：「這個熱鬧我們不湊啦，愛你老婆」有網民就留言：「婚姻是別人兩個人的事，外人就別說了。」、「謠言止於智者！」

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