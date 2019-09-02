簽字結婚！張致恒咀爆老婆：會好好改過

藝人張致恒（Steven）今年7月宣布婚訊，昨晚未婚妻歐燕雯（雯雯）在社交網上載了一對結婚戒指的相片，倒數正式做張太。今早約10時50分，身穿禮服的Steven抱住囝囝，與着白色簡約禮服、外披灰色外套的雯雯乘白色座駕到達律師樓大廈外，跟隨尾後有一名家傭幫手拎住BB車及兩個裝飾汽球，一家三口落車應傳媒要求合照，面露微笑的Steven笑話：「囝囝發緊呆，仲未瞓醒。」但準張太卻面有難色、面燶燶，更拒絕脫下灰色外套合照，接着他們直入大廈上樓去律師樓進行簽字儀式。

呃咗老婆好耐

及後，見着白Tee的張彥博快步入大廈，問到是否做Steven的證婚人？他否認：「我係嚟觀禮。」說畢便搭𨋢上樓。大約11時45分，升呢做人夫的Steven先單拖落樓受訪，其後張太雯雯抱B影全家福，還大晒婚戒，Steven又錫老婆面頰。Steven緊張謂：「尋晚緊張到瞓唔着，囝囝又唔舒服，扭計唔瞓。（啱啱講咗咩愛的宣言？）冇咩，會用行動表達。（有咩承諾？）之前一直都呃咗佢好耐，其實我係上年同雯雯同居。（唔係同April同居？）嗰時已經搬走咗，但仲有啲嘢喺佢度，仲未分手。」

講愛的宣言

續指事情令多人受困擾，自己亦受到好多攻擊，一家三口都被痛罵，Steven洗心革面說：「好想用自己本身去證明會做番好，為屋企、家庭努力，希望大家畀多次機會我，喺度同大家道歉，困擾到大家唔好意思，之後會好好咁錫老婆同BB，畀個好嘅成長環境佢，對老婆一心一意。」問到雯雯聽到老公此番「愛的宣言」有甚麼應受？她只簡單笑話：「多謝。」問到之後會百分百信任老公？她點頭回應：「係。」Steven幫話：「佢都好緊張，一生人第一次，佢都瞓唔着。」

家姐冇到

講到證婚人，Steven指有爸爸及老婆的媽媽，問到可有通知家姐張詠恩？他表示：「有，佢話有嘢做，話會趕過嚟，但最後都趕唔到，媽媽返咗荷蘭。（之後有咩慶祝活動？）同屋企飲餐茶算，今晚煮飯燭光晚餐。」

希望Twins原諒

問到Steven現時的工作安排？他表示有未完成的工作，中秋過後會返內地拍一個月戲：「希望會愈做愈好，我會好好改過，都反省咗一個月，每日照顧老婆囝囝，一日煮三餐，大個仔啦，唔再犯錯，呢件事對我係有影響，始終都係做錯，好多謝身邊嘅人唔放棄我、支持我。」有通知關智斌（Kenny）、Twins等人今日簽字？他指今日只通知親友：「可能會用一年時間儲錢，出年9月2日再擺酒。（Kenny有祝福你？）在心中，都唔想造成佢嘅困擾。（之前Twins Unfollow咗你IG，依家關係係？）明白嘅，識咗咁多年，嬲都明白，都想同佢哋講對唔住，令到佢哋嬲、唔開心，希望佢哋會原諒我。（會修補關係？）遲啲過一段時間。」

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