地下情斬纜？崔碧珈親自回應同吳浩康關係

歌手吳浩康（Deep）與34G「咪神」崔碧珈之前被指玩地下情，但日前女方疑難忍無名無分，於社交網爆Seed，更以「完了吧」暗示與對方斬纜！對此，昨日崔碧珈與Deep均沒有回應，而今日崔碧珈回覆東網，指自己因為最近的病情，令大家擔心，謝謝各方關心！又指無論發生甚麼事情，「他」（指Deep）一直在我身邊支持我、陪伴着我，「他」對我很好。

一場誤會

問到她有甚麼病時，她又謂：「工作上面對不同嘅挑戰，不多不少都會添加自己好多壓力，很多時候人在外地，除咗媽咪嘅支持，就係阿Deep一直喺身邊鼓勵和陪伴，令我更有動力。因為最近他忙於工作，突然找不到他，自己心急寫上社交平台，他都是看到報道後才知道，當中製造了令人對他有誤會，過程中他都只是一直支持我，令到他和他公司及關心我們的朋友擔心，我本人是深感抱歉的。」再問到二人關係如何時，她謂：「我們很好，thank you！」

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