釗峰拍MV遇發哥　竟然係遺憾？

組合C AllStar成員梁釗峰（釗峰）日前為新歌《28天》到大帽山拍攝MV時，竟讓他遇上傳說中的發哥（周潤發），但也變成了他當天的一個遺憾。釗峰失望地説：「我自己有越野跑嘅習慣，之前也去過大帽山跑，但一直冇遇過發哥，而撞到發哥呢件事，係好多『山友』都期待嘅事，甚至可能係成個月嘅亮點，好可惜今日因為工作，我見到佢嗰陣喺車內，因為太突然，所以完全冇反應冇想過落車『野生捕獲』發哥同佢合照，其實我真係應該即刻衝落車。」

說到歌名《28天》，不明究竟的人可能會有些誤會，他解釋說：「有人以為《28天》係形容女性生理週期，咁當然唔係啦，呢首歌係我28歲時寫嘅，當時自己經歷咗一啲唔開心嘅事，發覺解鈴還需繫鈴人，自己心結自己解，我決定用一首歌來為自己解脫。」他續說：「28係我畀自己嘅一個限期，每個人都會面對唔開心嘅時候，一個人感覺好孤單，但要畀情緒釋放，容許自己唔開心一陣，但唔好超過28日，唔好頽太耐。我希望呢首歌可以令自己起番身嘅歌。」

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