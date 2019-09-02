首嘗舞台劇！葉德嫻：可能做埋今次就Goodbye

藝人蘇玉華、葉德嫻（Deanie）、潘燦良和凌文龍為12月舉行27場的舞台劇《親親麗南》開記者會，今次是Deanie首度踏台板演出舞台劇，她笑言：「唔知佢哋點解搵我呢，我都一把年紀，可能做埋今次就Goodbye啦，開心仲有個靚仔（凌文龍）做戲，好幸福。」而之前首嘗與演員及觀眾進行過兩場圍讀，她直言感覺好好，又笑謂：「佢哋個個咁紅好忙，冇乜時間排，冇乜時間理我呢隻老嘢。」

自嘲豬隊友

Deanie表示和凌文龍有不少對手戲，講到記台詞，她謂：「記對白對我嚟講不嬲都難，冇小龍咁叻，後生易記啲。」而小龍過去10年都有參與舞台劇演出，Deanie 笑指小龍是她前輩，更自嘲是豬隊友：「我年紀又大，話我又唔好意思，但如果豬嘅話你要點醒我。」小龍指Deanie太謙虛，他未出世對方已演戲，指她的經驗放上舞台都是一樣。問到要和影后演戲可有緊張？小龍稱：「興奮多過緊張啦。」Deanie即言：「我七上八落就真。」

酬勞唔係最重要

另外，這個舞台劇是阿蘇和潘燦良的3年計劃中最後的一個作品，更請到Deanie獻出第一次演出，二人稱事緣Deanie過去有來買飛看二人的舞台劇，前年一次機緣下約了她出來飲茶傾偈，發現大家都好啱傾，便開口問她可有興趣演劇，更指當時Deanie謙虛說：「未演過怕唔怕拖累你哋，想睇吓劇本先。」問到酬勞方面，他們說：「 呢個唔係最重要，反而係珍惜大家合作嘅機會，佢亦都好想搵到一個合拍嘅夥伴，去做第一次舞台劇。」

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