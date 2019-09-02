新書祝捷會！羅霖同粉絲聚會慶生勁驚喜

藝人羅霖於書展中推出新書《羅霖凍齡美魔法》，與大家分享美魔女的美容養生小貼士，包括美容、護膚、運動、飲食等獨門秘笈以及減壓紓緩和發放正能量的方法。為慶祝新書熱賣，出版社及內地粉絲在剛剛過去的星期六，於深圳書店為羅霖舉行新書祝捷會兼粉絲聚會！

活動當天，羅霖蒲出場即引來粉絲熱烈歡呼，隨即向在場粉絲讀者分享新書的製作花絮及展示第一次進行水中攝影，以及多張於四個不同地方取景的美麗照片，包括泰國、韓國、上海及香港，她更特別感謝多位明星好友包括鄭明明、米雪、薛家燕等為新書寫序言。

而出版社代表和粉絲在分享中途突然遞上生日蛋糕為羅霖慶祝生日（8月24日正日），並全場一起唱生日歌，讓她驚喜萬分！席上不少粉絲更即場購買新書，向羅霖索取簽名及拍照留念，羅霖亦即時進行小遊戲派發多支紅酒回饋他們。

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