肚大如籮！蔡少芬佗B素顏孖張晉接女放學

雖然今日才是正式的開學日，但一眾讀國際學校的星二代早已開學。在大約下午3時多，正懷第三胎的蔡少芬（Ada）素顏現身，即使着鬆身衫都遮不住6個月大的身孕，但四肢依舊纖瘦，可謂得天獨厚！她恩愛翹住老公張晉手，拍拖行去學校接囡囡放學。及後張晉拖住大女張楚兒、Ada拖住細女張信兒步出校門，信兒一見到大批記者，用英文笑問：「點解咁多人嘅？」而行前的張晉負責開路，一枝箭先行去座駕。隨後的Ada微笑婉拒受訪，故問到腹中BB的性別時，她並沒有回答，最後化身柴可夫司機揸車離開。

同場還有洪天明拖住細仔JT現身，JT勁怕醜匿在天明背後，萌爆扯住爸爸衫尾入學校接哥哥TJ，十分可愛！同樣當TJ見到記者時，古靈精怪第一時間用手遮面，然後笑問：「點解成日都見到你哋嘅？」至於天明指休息日就會做「湊仔公」接送返學，稍後會再返內地拍劇及傾生意，說畢教導囝囝同記者講再見，然後上車離開。

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