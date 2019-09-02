陳家樂恰師妹李靖筠：你點做司機㗎？

樂壇新人李靖筠（Gladys）近日化身英皇女司機拍攝「小司機 Gladys」，拍片放上網，每集接送不同藝人朋友到目的地，期間在車上大談秘密。今次找來同公司的陳家樂做乘客，私下關係不錯的二人趁機互相爆料。家樂剛從韓國工作返港，自爆在當地不幸肚瀉：「原來韓國啲凍蟹唔係好凍㗎咋，可能有啲細菌，或者我腸胃唔好，食咗一舊仔就已經屙水。」Gladys一聽見「凍蟹」隨即反駁：「咩凍蟹啊？人哋嗰啲叫醬油蟹啊！」相當搞笑。期間，家樂大讚Gladys駕駛技術不錯，但就嫌棄她的車廂內沒有提供水，更公然欺凌師妹：「你點做司機㗎？我都有啲口渴，一係你停埋一邊去買枝水畀我。」令Gladys一臉無奈。

隨後，兩人又講到之前合作電影拍攝接吻情節，Gladys指家樂感覺相當老練專業，令自己大為緊張，家樂立即師兄上身：「對住你呢個小朋友，唔淡定就大鑊啦！」Gladys大爆當時自己鼻敏感發作，又哭得整面都是眼淚鼻涕，但家樂要與她親吻：「我見佢猶豫咗好耐，先輕輕咁錫咗一啖。」家樂聽聞立即哈哈大笑：「咁真係好核突㗎嘛，成行鼻涕喎！」

Gladys又透露家樂在片場經常大聲高歌，大爆他有個歌手夢，唱到導演也忍不住加一場唱歌戲給家樂。她又笑指家樂唱歌時眉毛會跟住旋律跳動，家樂則自稱這叫做「眉Tone」，是自己的獨家唱歌法。其後家樂又分別模仿四大天皇的唱歌腔調，模仿能力超高。

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