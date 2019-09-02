呢個佳麗竟然似農夫？鄭裕玲話港姐首要係…

由鄭裕玲（嘟嘟）、農夫成員陸永及C君主持的節目《Do姐有問題》今日進行錄影，十位應屆候選港姐擔任嘉賓兼拉票，期間嘟嘟及陸永獲贈迷你后冠套裝，C君作狀為嘟嘟加冕，場面搞笑。

最重要順眼同乾淨

講到對眾佳麗的印象，嘟嘟稱在電視見得多，首次見真人，問她看好哪位？她表示：「我做咗港姐司儀咁多年，要真正到選嗰日先知，就算前一日綵排，個冠軍相都未出，選當日會好唔同，所以依家唔可以作準，要睇當晚狀態。（你睇女仔有咩準則？）最重要順眼同乾淨，唔好嘈，唔好吱吱喳喳。（咁邊個最順眼？）唔方便講，十個都好順眼。」

蔡嘉欣作風似農夫

C君就笑指嘟嘟好順眼又不嘈吵，但不諱言對（2）蔡嘉欣最有印象：「佢喺公司走廊走埋嚟同我哋講，我好鍾意農夫，我見佢個樣講得好真誠。」陸永就笑指蔡嘉欣的作風似他們：「我哋好多時喺走廊見到好多人都會同佢哋講我好鍾意你，咁聽到幾開心，印象幾好。」

唔畀小朋友睇電視

而陸永獲贈迷你后冠套裝送給其兩名女兒，他就指女兒不知道有港姐這回事，因為他不讓小朋友看電視。問到將來會否讓女兒參選港姐？他坦言：「佢自己決定，佢想做就做，我都冇得唔畀佢㗎啦！」

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