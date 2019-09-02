《她。她。她》劇透：大文認衰阻廣昌自殺

第十一集 (09/02)

大文（李思捷飾）為阻止廣昌（韋家雄飾）自殺，迫於無奈現身，向傳媒交代始末，承認自己就是高浩宇（周志康飾），壞事做盡，死有餘辜，昂然接受公眾唾罵。其實一切都是迎風（田蕊妮飾）與廣昌計謀，迫大文現身，替眾人洗脫污名，令大文面對過去。大文解開多年心結，終可重新做人，感激迎風多年前與現在一樣拯救了他。迎風灑脫，只希望前事不計，不枉相交一場。智強（曹永廉飾）收買人心，打探文傑（陳俊堅飾）底蘊；張晴（林凱恩飾）遭同學欺凌，文傑護航，張晴更加認定文傑。智強愛屋及烏，邀文傑到餐廳當兼職，爭取與張晴見面。學弘（羅天宇飾）跟迎風練習瑜伽，身體接觸令迎風心思不定。智靈（姚嘉妮飾）試探學弘，擇偶條件，學弘表示喜歡成熟女性，智靈更認定暗戀迎風。迎風得知智強奸計，高薪聘文傑當教練。智強與大文球場相遇，互訴心事，自嘲都是失敗中坑……

第十二集 (09/03)

學弘邀約迎風，迎風迷惘，患得患失，鼓起勇氣道出跟學弘兩個世界，更不能接受姊弟戀。學弘一臉茫然，其實心底暗戀的人是智靈，卻不能宣之於口。智靈收到前夫通知，智靈要暫時照顧二人的兒子信信。智靈驚喜，用心照顧信信（劉宸熙飾），可是信信頑皮反叛，更似憎恨智靈。智靈無計可施，向迎風求助。迎風得知智強跟若藍分手，悉心打扮向智強示威，怎料智強搖身一變成花樣中年。大文潦倒，周身病痛。智強表示一世人總要放縱一次，叫大文相伴，兩男試圖孔雀開屏，大開眼界。迎風與張晴打破隔膜，教導男女攻防戰。大文吐血送院，迎風怪罪智強，智強反責迎風才是黑手。智強巧遇張晴同學陳佳宜（余思霆飾），得悉其家庭背景，勸佳宜潔身自愛。佳宜感覺被關懷，少女心事，瞬間愛上這個暖男大叔……

第十三集 (09/04)

迎風強迫大文發奮做人。大文面對現實，相約樂隊成員聚舊，真誠道歉，卻反遭嘲笑，認為大文當年退隱樂壇是明智之舉。原來當年樂隊的經理人袁俊笙（陳榮峻飾），為了操控大文，教唆大文依賴迷幻藥。大文後來被告入獄，俊笙為保名聲，軟硬兼施令大文自行承擔罪名。文傑直言跟張晴沒可能，張晴含哭離去。文傑改變心意，鼓起勇氣追回張晴，直言害怕自己出身貧窮，不能給張晴幸福。張晴感動，二人定情。智強護送醉酒的佳宜回家，佳宜更加認定智強是正人君子，誓要追到智強。勁聲（李國麟飾）一家人與大文拜祭亡妻與迎秋，父女又為小事爭執。迎風回想往事，曾經為迎秋葬禮鬧得不可開交。俊笙致電大文邀請出席壽宴，大文猶豫。智強送迎風回家，坦言沒有後悔過跟迎風結婚，迎風動容……

第十四集 (09/05)

迎風與智強真誠對話，共識做不成夫妻也可做朋友。智靈控制不到信信這個破壞王，向學弘求助。學弘帶來了張晴同學殷悅幫忙，殷悅（林宣妤飾）用方法教導信信，果然奏效。大文鼓起勇氣出席俊笙壽宴，赫見俊笙晚景淒涼。俊笙求大文原諒，大文心軟，再次中計而不自知。迎風考到教練牌，眾人慶祝，智強與迎風默契十足，大文不是味兒。佳宜得知智強、迎風和好，深深不忿。張晴與文傑口角，迎風教導相處學問，成為張晴戀愛軍師。智靈用母愛感化信信，修補關係，意外發現殷悅暗戀學弘。迎風替張晴打掃家居，得悉佳宜暗戀智強。迎風震驚，生怕智強抵受不了佳宜的誘惑，會令張晴毀三觀。迎風為教化少女，決意四十歲前拍健康性感寫真。智強質問大文是否對迎風動心，大文否認……

第十五集 (09/06)

迎風試探張晴，能否接受智強與年輕女仔拍拖，張晴大表反對。迎風發現柏棠報復大文後，人生無目標無寄託，變得自暴自棄。大文想到只要在柏棠（胡楓飾）面前出現，便能激發其生存動力。迎風教智強健身，佳宜刻意性感出現，智強一時失神受傷。佳宜藉詞照顧智強實為挑逗，迎風使計令佳宜知難而退。張晴認定樂冰（李君妍飾）為了報復，刻意親近文傑。文傑覺得張晴不可理喻，二人齟齬。智靈製造機會予學弘、殷悅，學弘不領情。迎風提醒學弘喜歡的可能是智靈。智強邀請迎風出席晚宴，迎風為試探智張對佳宜是否有意，刻意性感赴會，最終令智強沒趣。佳宜向張晴坦言愛上智強，姊妹反目。迎風激將法令大文開金口，二人在廟街演唱。迎風四十歲生日，大文、智強施展渾身解數，爭取替迎風慶生……

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