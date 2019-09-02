鍾意四眼男！姚懿芠同所有同性戀者致歉

應屆候選港姐（4）姚懿芠早前被傳「出櫃」曾與女歌手Judas拍拖，她事後否認並以正常來形容其性取向，同性戀的Judas的反問是否指她不正常，又指姚懿芠突然變正常。今日姚懿芠出席活動時為失言致歉並解釋：「我選港姐係為改進自己，學多啲嘢，我未接觸過呢行（娛樂圈），所以唔係好識點講嘢，令大家誤解咗我意思，其實我冇呢個意思，我要向佢（Judas）同所有同性戀者Say Sorry，我自己都很驚。（你有冇聯絡Judas道歉？）冇。（擔唔擔心言行影響印象？）都會，所以決賽會努力表現自己。」

她強調自己有很多同性戀朋友，所以不會覺得他們不正常，問到是否覺得他們正常？她無奈說：「我唔想再用呢個字眼。我當時太緊張，好多記者問我，唔知點講。（Judas話你變正常，即係你之前唔正常？）呢個我之前講過，唔再回應。（由始至終都係鍾意異性？）係。」對於被（2）蔡嘉欣爆她喜歡男仔戴眼鏡，她承認說：「我鍾意個樣老老實實，呃到吓我，我都易畀人呃，但暫時未畀人呃過。」

提到決賽將至，姚懿芠透露才藝表演是從未有港姐表演過，問她看好誰？她自信滿滿地說：「4號！我自己。（咁最大勁敵？）個個都好大，因為個個都好好，我冇諗過自己可以入到圍，可以企上舞台已經好開心，冇諗過自己咁叻入到十強。」她又指因壓力大及遲睡以致喉嚨發炎病倒了。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。