有信心才藝攞獎！蔡嘉欣：歷屆港姐冇表演過

十位應屆候選港姐現身《Do姐有問題》錄影，其中節目主持農夫點名對（2）蔡嘉欣（Kayan）最有印象，因她曾向農夫表示「我好鍾意農夫」，Kayan坦言是兩人的粉絲：「我成日睇佢哋做訪問，因為佢哋答得好有趣。」她更即席唱了兩句農夫的經典歌曲《舉高隻手》，問到有否集郵？她說：「上次見到冇，因為費事打擾佢工作，有機會先，不過可惜佢哋唔係今次決賽司儀，希望Do姐（鄭裕玲）可以手下留情，畀機會小妹。」

轉軚睇好姚懿芠

講到決賽舉行在即，Kayan直言開始緊張，問到比賽才藝表演環節，她稱要保持神祕，並揚言有驚喜：「係歷屆港姐都冇表演過。（有冇信心攞獎？）有信心，原本希望入到三甲，不過唔可以太有信心，因為啲質素好平均，我原本睇好（1）黃嘉雯，但依家睇好（4）姚懿芠，雖然佢個性比較慢熱，但私下好幽默風趣。」講到姚懿芠的性傾向，Kayan自爆私下有傾過，亦有向對方求證：「佢鍾意男仔，佢畀過佢男朋友嘅相我哋睇，佢喜歡啲戴眼鏡嘅男仔。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。