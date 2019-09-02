老婆結婚面黑黑　張致恒解畫：只係超級緊張

藝人張致恒（Steven）與另一半歐燕雯（雯雯）在港簽註冊，正式成為夫婦，踏入人生另一階段。二人今日見傳時，太太明顯表現緊張，笑容有點勉強。丈夫張致恒在社交網發文替太太解釋，表示：「好多報道所講我太太黑面，其實係因為佢只不過係一個普通人，未見過咁多傳媒影相，再加上超級緊張，所以先會唔識得俾（畀）反應，希望大家唔好介意。」張致恒亦談及自己的結婚的感受，他說：「今天的心情超級緊張，一直冒汗，昨晚還睡不着，我好想喺度感謝我嘅太太，佢為我生咗一個肥肥白白嘅BB，亦都包容我一直以來犯嘅錯，嚟緊嘅日子，我會盡我一切嘅努力令到佢同我個仔得到幸福！」

剛榮升張太太的雯雯亦有在社交網發文表示：「經歷了風風雨雨，由一個人到兩個人，甚至三個人。由簽名的一刻 ，所有決定已不是對自己負責 ，而是對整個家庭。今天我真的很快樂 ，因為找到他一直行下去 ，也有家人朋友們的支持 ！其實心情超級緊張 ，原諒我不懂面對傳媒 ，就係因為太緊張 ，所以先搞到冇表情 ，我想喺度多謝大家嘅祝福，希望大家都要健康快樂生活！」

Steven回覆東網時說：「其實佢冇嘢㗎，因為佢唔係圈內人，只係一個普通人，見到記者佢個人好緊張，所以有啲不知所措，加上我又緊張，所以大家都冇乜表情，我哋冇嗌交，我哋好好。」

另外，張致恒婚前感情生活複雜，令BOYZ演唱會因而取消，最後排除萬難，拍檔關智斌才能單飛舉行個唱完紅館夢，有消息指關智斌好友張敬軒亦而取消了張致恒ig的關注。

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