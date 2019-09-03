湊仔放學買特價鞋　林子博冒雨帶患癌妻祈福

早前自揭太太患上罕見癌症第四期的無綫娛樂主播林子博於新學期展開，即充當「帶子洪郎」接兒子卓楠上學下課。9月2日早上約十一時許，子博現身囝囝位於灣仔的學校門外接放學，由於卓楠開始發育，經過一個暑假後運動鞋已不合穿，子博會合兒子後即徒步到附近的特價鞋店買鞋替換，二人隨後再到連鎖快餐店醫肚。卓楠全程拖實爸爸，當遇上同學及家長時，二人即停步寒暄幾句。

親力親為化寶上香

未幾子博接獲電話，即帶同兒子趕往銅鑼灣，此時戴上假髮、帽子及口罩的太太Shirley正站在商場內等候丈夫及兒子，三人商討了一會，即冒雨前往大坑蓮花宮參拜祈福。雖然Shirley被口罩遮蓋容貌，但精神似乎相當不錯，化寶、上香都親力親為，逼留約半小時離開廟宇，有婆婆遞上紅紙一張，子博更掏出錢包添香油，為太太「接福」。

獲泰國醫生伸出援手

事後記者與子博取得聯絡，他坦言：「自從東網報道之後，我哋兩公婆都接到多方問候與支援。太太知道自己有病後，匿埋喺屋企一段日子，直至早前有患上同一類腫瘤嘅同路人，喺社交網私訊佢，大家有傾有講互相支持，太太開朗咗好多，最近都肯出吓街。有個泰國醫生透過中間人聯絡我，話佢媽媽有同一種病，佢將會去美國同相關嘅組織開會，佢叫我畀埋太太嘅病歷佢，到時可以一齊傾，但我又唔夠專業咁去處理，所以希望搵到腫瘤科嘅醫護人員可以幫我跟進。」

感激有心人雪中送炭

子博坦言不少圈中人主動聯絡問候，部分更從不認識：「一句問候已經好足夠，何況仲有有心人主動存錢落我哋嘅戶口，話幫我太太嘅醫藥費。坦白講嚟緊嘅日子好漫長，我都有經濟壓力，真係要應使得使。」

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