李東旭新劇玩驚慄　任時完遭爆頭浴血

韓星李東旭與任時完合演的新劇《他人即地獄》改編自8億點擊網漫，前日首播錄得3.8%收視，超越OCN電視台「Dramatic Cinema」首部作品《圈套》和人氣驚慄劇集《Voice3》的開播紀錄，成為2019年OCN經典周末電視劇時段的首播收視冠軍。

劇集以驚慄為題材，首集講述尹鍾宇（任時完飾）甫出場兩分鐘，旋即在考試院內遭神秘人用利刃襲擊頭部，更被拖行出一條血路⋯⋯鏡頭一轉，在前輩的介紹下，27歲的鍾宇從鄉下來到首爾工作，由於資金不足，他被迫入住床墊發霉、曾發生命案的老舊劏房，遇上了各式各樣的奇怪鄰居，其中一位大叔煞有介事地勸說：「這裏的人都是瘋子，關在這個像精神病院一樣的地方、看不到陽光的生活，正常的人也會瘋的。你要小心其他房間的人，我當你是弟弟才告訴你，別想跟這裏的人混熟，想着快點出去吧。你看到這裏的人的眼神吧？那種眼神，不知道會做出甚麼事。」此時，鄰居念念有詞：「今晚，殺不殺⋯⋯」劇集已在「黃Viu煲劇平台」上架。

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