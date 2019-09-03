《哪吒》贏《復仇者4》成今年中國暑假票房之冠　

上月於中國狂收46億多人民幣（約50億港元）賣座國產動畫《哪吒之魔童降世》終於登陸美國，影片上周五於北美66間艾瑪氏戲院開畫試水溫，結果開畫三日勁收119萬美元（約928.2億港元），成績驕人！成為繼今年年初《流浪地球》之後第二部於北美票房開畫突破100萬美元（約780萬港元）的華語片！

另方面，《哪》亦剛成為今年暑假內地最賣座的電影No.1，至於其餘五部賣座電影就是狂收億42.37億人民幣（約46.47億港元）的漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）、《烈火英雄》、《掃毒2》以及《狂野時速：雙雄聯盟》（Hobbs & Shaw）。至於北美暑期票房方面，以《復仇者4》最賣座。票房高達8.58億美元（約66.92億港元）！

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