瑪姬鄭啟泰主攻異性有計

藝人瑪姬日前聯同好友鄭啟泰出席慈善賣旗活動，瑪姬表示自中學時代後，今次是第2次賣旗，反而鄭啟泰就獻出第一次，原本是落雨天，都擔心令大家買旗意欲低，幸好正式賣旗時就天公造美。已經相隔十幾年，瑪姬謂：「真係同以前好唔同，以前企喺度，啲人就好主動埋嚟買旗，但依家就要逐個問，唔買嘅人係比想像中多，唔知係咪同落雨有關，不過，好多市民都會話冇散紙喺身，若果呢個係原因嘅話，我就想建議慈善組織，睇下有冇可能改收電子貨幣，即時『嘟』機，呢方面都應該與時並進，亦可以方便市民。」

至於因鄭啟泰是首次賣旗，二人便在收集旗袋的小學外面賣旗，但還有其他賣旗的小朋友，令整條街都滿布賣旗的義工及學生，瑪姬謂小朋友賣旗是較有叫座力，但鄭啟泰銷情慘淡，一直都未「開齋」，她謂：「我就觀察佢點賣，原來因為佢未賣過旗，聽佢叫人賣旗就話『阿Sir幫手賣支旗！』我就同佢講咁唔得，語調太過輕佻，我叫佢轉一轉語調，果然一轉咗聲綫就成功咗。我亦提議，我就主攻男士，佢就主攻女士，呢個方法真係好成功。」兩人花了賣2小時，最後旗袋都進帳了四份一善款，瑪姬表示：「多謝市民令到我哋嗰朝早好有意義，雖然只係綿力，但能夠幫到人係好開心。」

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