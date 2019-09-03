東方日報C1：賴弘國捲桃色風波阿嬌火速護夫

賴弘國跟鍾欣潼（阿嬌）結婚未夠一年，近日於社交網關注台灣32C巨胸網紅趙寧寧，捲入桃色風波！網上瘋傳一張賴弘國穿浴袍的視像圖，令傳聞甚囂塵上。阿嬌即為老公 闢謠，而賴弘國亦火速表示「愛你老婆」派定心丸，之後再發聲明，對不實傳聞追究到底！

阿嬌去年12月與台灣「醫界男神」賴弘國註冊結婚，二人婚後十分恩愛，被喻為圈中的模範夫婦。惟昨日網上突然驚爆賴弘國捲桃色風波，爆料者自稱有阿嬌老公撩女的證據，指他趁阿嬌外出工作，在女網紅的Instagram（Ig）畀Like，更指有一次疑「作賊心虛」刪其評論。爆料者又指賴弘國透過Ig關注擁32C巨胸的台灣網紅趙寧寧，但隨即取消關注，並上載一張賴弘國穿浴袍笑笑口的視訊截圖，即令傳聞登上微博熱搜。

爆料者欠有力證據

從爆料者提供的圖片顯示，賴弘國疑似曾關注趙寧寧的帳戶，但卻沒有提供「有力證據」。從賴弘國的浴泡照顯示，相片由其朋友Post出來，而視訊的另一方有兩位男友人在場，重重疑點下，爆料者最終刪除該貼文。

傳聞流出後，不少網民在賴弘國的社交網留言洗版，表示感到傷心及出言責罵。阿嬌不忍老公被攻擊，即在微博發文為老公闢謠：「開學第一天，這個熱鬧我們不湊啦，雨女無瓜（與你無關）」，並附上一個笑而不語的Emoji，暗示對傳聞一笑置之。而賴弘國火速轉發太太的貼文，並留言：「這個熱鬧我們不湊啦，愛你老婆。」有網民留言力撐「婚姻是兩個人的事，外人就別說了」、「謠言止於智者」。而賴弘國昨晚發聲明，指網上不實訊息是惡意誹謗，對其名譽造成嚴重損害，要求相關侵權行為的人立即刪除全部虛假訊息。又指若聲明發出後，相關侵權行為未停止，將透過法律途徑追究。

趙寧寧：造成嚴重傷害

至於「女主角」趙寧寧亦留言澄清：「網路真的很可怕！因為一張照片，我莫名其妙就被寫進新聞裏了，我根本不認識內容裏的男生（賴弘國）……造成我嚴重的傷害！我何其無辜啊！大家不要相信。」

她透過「人人娛樂」CEO廖寶軍回應：「賴弘國是在前天的時候關注了我的Ig，我和他沒有私訊，沒有聯絡過，沒有說過一句話，這個新聞已經給我造成了嚴重的傷害！我目前單身，將來希望有家庭有孩子，希望大家不要再對我有人身攻擊。」並強調保留法律追究權利。之後她再接受電話訪問，表示一向沒留意藝人消息，之前不知賴弘國是阿嬌老公。對於被阿嬌粉絲責罵「他們給你多少錢讓你出來澄清」，趙寧寧坦言感無辜，怕被冠上「偷人夫」罪名。

「小隋棠」Sell性感 20萬粉絲追隨

捲入賴弘國桃色風波的台灣模特兒趙寧寧，原名趙砡翧。擁有32C驕人上圍的她，不時在社交網上載性感照。她興趣多多，喜歡運動、唱 歌、跳舞和演戲，又愛分享健身及 行山照。擔任直播平台主播的她人氣高企，其Instagram坐擁20萬粉絲。去年她推出處女寫真，拍攝近乎全裸的照片，被網友認為非買不可。

另外，她曾為不少 品牌擔任模特兒，去年在亞洲第一男性娛樂平台JKF工作，其高挑身 形加上貌似台灣女星隋棠，故有「小隋棠」之稱。

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