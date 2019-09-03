兩姊弟拍住上！波仔同家姐勁吸Like

唔少網紅除咗單拖拍片外，有啲仲會以兄妹或者姊弟檔齊齊拍住上，包括近年好Hit嘅YouTuber「波仔同家姐」，佢哋嘅片大受年青人歡迎，大家都好鍾意佢哋之間嘅互動，大讚佢哋溫馨。

細佬「波仔」黃浚銘（Boris）由2017年開始拍攝生活短片，當中佢同家姐嘅搞笑互動備受網民喜愛，火速吸納大批粉絲。兩年嚟，佢嘅Youtube平台已經有逾20萬嘅訂閱者，所有影片嘅總共觀看次數更達2100萬，相當犀利！近期佢除咗同唔少藝人，好似歌手泳兒、劉卓軒等合作拍片，更參加ViuTV選秀節目《全民造星II》並成功入圍，粉絲都大嗌期待。而佢個人嘅社交網平台亦有13萬粉絲，不時大晒自拍靚相，見佢打扮十足韓仔，絕對係小鮮肉潛力股！

由最初「波仔」拍片，再變成兩個一齊拍，而家姐仲開埋自己嘅channel，接近成10萬粉絲訂閱。擁有健康膚色兼甜美笑容嘅家姐，本身做美容品牌嘅marketing，依家就成為KOL，主要分享化妝、飲食同旅遊片。佢曾經同過形像指導馬天佑齊齊拍片互相幫對方化妝，其中佢一條簡單化妝片，觀看次數仲高達36萬，實力絕對唔嘢少！除咗自己拍片，佢平時同「波仔」拍嘅片，好似互相幫對方化妝，大玩50問答都有好高嘅觀看次數，如此大受歡迎，社交仲網有12萬粉絲！兩個仲齊齊舉行過粉絲見面會，真係變成「星」呀！

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