承認捏造事實誣衊阿嬌老公　網民寫信道歉

「阿嬌」鍾欣潼老公賴弘國尋日突然捲入桃色風波，其後已立即發聲明否認，並表示對不實傳聞追究到底，阿嬌亦對老公投已信任一票！而網上就流傳一封手寫道歉信，疑似當初爆料嘅網民承認造謠生事，向當事人道歉！

該網民解釋有位朋友好鍾意阿嬌，無意中發現賴弘國關注咗一位網紅Instagram帳號，當時唔知道女生只係客戶，於是「一時衝動生氣」截圖將內容Send畀微博營銷號，但佢話唔知對方會發文出Post，發現後已叫佢刪除，「並告訴他後果會很嚴重，求了他一個多小時，但是他一直未刪」。佢向阿嬌、賴弘國及該網紅趙寧寧深表歉意：「我知道無論怎麼道歉都無法彌補對你們造成的影響和傷害，我在這里（裏）向你們表示誠摯的歉意，這些不是事實的對你們造成的不良影響和傷害，本人萬分愧疚和抱歉，保證吸取教訓，日後將謹言慎行，萬分歉意。」

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