憑同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)上位的美國男星添麥菲查洛美()主演的Netflix非競賽新作《The King》於香港時間今日凌晨於威尼斯電影節舉行全球首映禮。除了添麥菲之外,因合作而撻着的女友尊尼特普(Johnny Depp)模特兒女兒Lily-Rose Depp都有出席。雖然二人已是公開的一對,但二人在首映上似有所避忌分開行之餘亦沒有單獨合照。二人更唔怕對方呷醋,各自與粉絲有親密舉動。添麥菲被影到應一名女粉絲要求親吻手臂上的《以》兩主角肖像紋身,更有男fans喊住要求他鍚鍚,他亦冇托手踭照嘴面。而以性感低胸亮相的Lily亦應男fans要求當眾抱抱。

雖然首映上二人零交流,不過首映前的記者會,添麥菲就被影到化身「龍友」拎相機為女友拍照。