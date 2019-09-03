崔珉煥老婆懷雙胞胎　兵務廳澄清不會獲免役

韓國樂隊FT Island的26歲成員崔珉煥與女團LABOUM的21歲前成員金律喜，前年9月爆出戀情，去年初透露已註冊結婚，律喜於同年5月誕下男嬰，二人透過節目《做家務的男人》公開新婚及湊仔生活，而新一集《做家務的男人》就公開律喜去做檢查的片段，公開律喜懷雙胞胎的喜訊。

而律喜再佗B的消息公開後，不少網民都關注崔珉煥會否因為是三個孩子之父而獲免除兵役，而韓媒就訪問兵務廳有關人士，兵務廳指崔珉煥並不是獲免兵役的對象：「不會只是因為子女的數目多而免除兵役，除了撫養家人的人數，亦要考慮擁有的財產和每月的收入。」

根據兵務廳去年的免除兵役標準，家庭中不能有其他撫養義務者，而被撫養者必須多於一人，財產限額為6,860萬韓圜，4人家庭的每月平均收入不得多於184萬5,414韓圜，雖然在崔珉煥當兵的21個月期間，只會收到軍隊的月鄴，但其家人能夠工作賺錢的能力亦會被計算在內。

兵務廳指崔珉煥可以申請以常勤預備役形式服役，即是在接受基礎軍事訓練後，可以每日以上下班形式服役，育有子女的已婚者、離婚者、未婚者或沒有子女的已婚者均可申請以此兵種服役。

而1992年出生的崔珉煥最遲要於明年入伍，所屬的FNC事務所指除了主音李弘基定於本30日入伍之外，其他成員都還未收到入伍通知書，若當兵日期定下，崔珉煥會誠實地履行兵役。