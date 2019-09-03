安宰賢前日江南拍劇　具慧善堅持唔離婚

憑韓劇《來自星星的你》上位的32歲男星安宰賢，與結婚3年的34歲女星具慧善於上月鬧婚變後，具慧善先後大爆男方變心、醉酒與多名女性搞曖昧，更指男方嫌棄她乳頭不性感而提出離婚，令安宰賢的好男人、好老公形象毀於一旦。

而前日具慧善在Instagram以「最後的問候」為題發文，暗示即將引退，其法務代理人向傳媒確認具慧善推出散文集《我是你的寵物》後，便會暫時中斷演藝活動，並準備重返大學，法務代理人今日與韓媒通話時表示，比起引退，可以視為暫時停止演藝活動，因為具慧善現時被事務所單方面提出解約，所以迫不得已地中斷演藝活動，而她將重讀成均館大學修讀藝術學部影像學系，預計在明年入學。法務代理人又指具慧善依然沒有與安宰賢離婚的打算，因此亦沒有提出離婚訴訟，她亦不清楚安宰賢的狀況。

安宰賢與具慧善爆出婚變後，不少網民都要求他退出新劇《有缺陷的人們》，但劇組指離婚是安宰賢的私事，不要因此而要求他退出，而近日有消息指安宰賢近日仍在拍攝《有》劇，前日有人在首爾江南區一帶見到安宰賢正在拍攝，有關人士指：「不知道是不是角色的設地，安宰賢的身形比之前健碩了不少，差點認不出來。」而《有》劇預計在今年11月播出。