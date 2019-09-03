蔡一傑同時開騷　阮兆祥講完即遇對手

藝人阮兆祥到電台宣傳10月的演唱會，透露多得很多朋友及傳媒支持，又謂今次開騷不容易，因為不是以喜劇身份開，而是以歌手身份開。而開騷前亦會出唱片，等了30年終於做到，所以特別有意義。他又謂唱片是翻唱女歌手的歌，最舊的歌是差不多40年前的《天各一方》，最新的就是《矛盾一生》，其中《天》找了胡楓（修哥）獨白：「算係《天》嘅續集，個男主角隔咗40年後返嚟香港會講啲咩呢，修哥好快手，錄咗半個鐘就走得，聽到佢把聲我哋都眼濕濕，因為有歷練嘅人講得好感動。」

他又多謝修哥無酬演出：「我封利是畀佢但佢唔要，耍太極好叻，塞唔到畀佢，所以到時都會請佢嚟睇。（請埋佢上台？）睇吓佢有冇興趣先。」他又感謝Super Girls隊長Aka幫他畫唱片封面：「佢叫我唔好計酬勞，所以好多人主動幫手。」他又透露邀得Judas Law做嘉賓：「係新鮮合作，有次同佢做busking，發覺大家把聲好夾，所以請佢做嘉賓。」雖然撞了蔡一傑、馬浚偉及陳綺貞同時開騷，但他表示大家睇哪個騷都沒有所謂，最緊要可以趕走負能量，而此時蔡一傑又恰巧現身電台，更送上月餅給祥仔。

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