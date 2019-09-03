《特技人》驅使！關楚耀簽約邵氏轉型銀幕前

歌手關楚耀（Kelvin）到電台宣傳新歌《樹窿》，表示每人都需要一個樹窿讓大家傾訴，發洩負面情緒。他又謂此曲是由方皓玟作曲：「其實幾年前搵佢合作，當年佢畀咗一首歌畀我，就係《分手總約在雨天》，當時機緣巧合下我冇要到，好彩我冇要，呢首歌就成為咗佢嘅經典，今次呢首歌佢就度身訂造畀我，一聽個demo就好鍾意。」他又謂自己太多慢歌及悲情歌，故這首歌編曲是偏向90年代，有動畫熱血的感覺，笑言開騷唱此曲都會興奮少少，除衫都除得順些。

講到近況，他透露最近簽了邵氏：「會拍戲做演員，有個新方向，唱片就keep住依家公司。（嚟緊有咩拍戲拍劇計劃？）我有同樂小姐（樂易玲）傾過，依家都係簽咗一個月，大家都係磨合緊，所以暫時未知有咩計劃，等佢哋安排，依家都係focus宣傳歌先，年尾前都會出多兩首歌。」問到為何會簽邵氏？他謂：「入行一段時間都係歌手身份多啲，未試過簽電影同拍劇嘅經理人公司，所以係個新嘗試，都係兩年前嘅《特技人》驅使，鍾意做演員，同劇組嘅團隊精神，所以今年同樂小姐傾，佢哋又畀機會我試。」

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