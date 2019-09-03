唔認愛伍富橋！林穎彤：要等老闆批准

藝人林穎彤（Bella）與緋聞男友伍富橋（Alvin）出席明珠台《八大行星》記者會，現場被其他藝人將兩人緋聞擺上枱。兩人受訪時表現尷尬又怕醜，Bella緊張到不停笑，問到兩人是否拍拖？Bella笑晒口地說：「係佢哋講，我哋係好朋友，之前畀人影到我哋兩個行街，我哋一齊學唱歌。（發展中？）唔係，係同公司嘅好朋友。（有冇發展機會？）係老闆安排我哋一齊學唱歌，要老闆決定，我哋有冇發展機會要老闆批准。（佢批准你哋就拍拖？）我努力宣傳新歌先。（叫公司出首合唱歌畀你哋？）我唱好自己先，對自己唱功冇乜信心。」至於問到Alvin回應時，Bella即時開腔護對方：「你哋唔好嚇親佢。」

Alvin與Bella夾晒口供說：「我哋係好朋友，非常好嘅朋友，佢係前輩，公司安排我哋學唱歌。（有冇發展機會？）睇老闆意思。我哋工作行先。（老闆反對？）老闆想我哋工作行先。（覺得Bella點？）係個非常好嘅女仔。（係你對象？）好好嘅做朋友對象。」問到Bella，Alvin是否她的對象時，她說：「係好對象。不過驚有緋聞，驚老闆誤會。（所以地下情？）所以做好朋友先，唔想行差踏錯影響星途。」

另外，Bella透露最近推出新歌《你永遠是最好》，曲風輕快，MV以六、七十年代風格拍攝，她笑言：「今次雖然係快歌，但冇跳舞，希望下次有，我喺MV都有少少咁郁咗幾吓，不過狄以達睇完個MV就笑我個轉圈唔得，要再學過，佢跳舞好叻，我都要接受意見。我之前都有問過佢，如果個MV要跳舞，叫佢教我。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。