破Wanna One紀錄　X1出道碟首周賣出逾52萬張

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》的第四季《Produce X 101》（PDX101）出身的限定男團X1於上月27日出道，出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》首周賣出52萬4,007張，是首次有新人憑出道專輯錄得超過50萬張的銷量，打破《Produce 101》第二季出身的限定男團Wanna One的紀錄，當時Wanna One出道碟的首周銷量為41萬1,000張。

X1今日為JTBC電視台的綜藝節目《Idol Room》進行錄影，是組合首次以齊人陣容亮相綜藝節目，節目將於本月10日播出。而X1周日在浦項出席音樂節目《THE SHOW》的錄影，並憑出道歌《Flash》奪得首個音樂節目的冠軍。

而《PDX101》播出後因為賽果被懷疑造假而惹起爭議，警方與檢方正在進行調查，首爾地方警察廳昨日在記者會上談到正調查第四季的造票嫌疑，而他們亦正調查第一至第三季是否有不公正的地方，《SHOW ME THE MONEY》、《偶像學校》及《Super Star K》等Mnet的選秀節目亦將在調查範圍之內。