婚後大突破！林師傑赤膊騷肌攬美少女拍MV

星夢歌手林師傑之前和同門譚嘉儀及伍富橋合唱劇集《好日子》主題曲《有你多好》，最近還獨唱了《十二傳說》之主題曲《傳說》，師傑對此十分興奮：「因為老婆歐陽巧瑩有份參與此劇拍攝，有陪佢一齊研究劇本，巧合地自己有幸唱主題曲，知道劇集成績好，好開心呀！」

日前新歌拍攝MV，請來big big channel美少女游嘉欣擔任女主角，他笑言：「第一次拍MV有女主角，一定係老闆覺得我結婚後要有啲不一樣嘅突破，仲要係一個只得19歲嘅美少女，即刻覺得自己年紀大係叔叔喇。」

今次MV導演構想用魔法的情節，特別找來資深魔術師現場即席教授他各種竅門，要表演好多小魔術，如變火同玩啤牌：「導演提我要Chok住個有型樣，好彩自己都有小天分，唔會喺大家面前太失禮。」其中一個逃脱表演，導演更要求他赤裸上身出鏡，他表示：「好彩平時有努力操肌，但都即刻要求停機做幾下掌上壓谷一谷，不過都怕太出位，結果拍咗着背心同赤裸上身兩個版本，等完成後睇效果再決定最後推出邊一個。」

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