童聲大合唱！關心妍囡囡粉墨登場做指揮

關心妍籌備嘅新歌《我要感恩》由一百二十位3至12歲的小朋友合唱！

歌手關心妍創立的「妍亮生命慈善基金」與本地兒歌創作歌手嘉芙姐姐合作搞活動「兒童感恩文化2019」，將推出兒歌集和兒童唱歌比賽等。除了Jade音樂學院的學生外，早前網上招募反應熱烈，新歌《我要感恩》由一百二十位3至12歲的小朋友合唱，Jade的囡囡心心更粉墨登場拍MV，Jade說：「上一首兒歌《願你感恩》是父母唱給子女，今次輪到子女唱給父母，希望小朋友透過歌曲，學懂感謝身邊的人，多些說Thank you，兒歌EP會作慈善義賣。」

Jade的家人當日亦擔任義工，囡囡出鏡、老公就做攝影師，她說：「囡囡都有邀請幾位同學仔參加，平日心心比較文靜，但對住鏡頭竟然變得紮紮跳，我都好surprise，見到媽咪變身心妍老師，心心好主動答問題，做咗領隊帶住小朋友唱歌、揮手，之前都帶過心心賣旗，今次係佢第一次做義工。」小朋友加父母們現場近三百人，Jade初時都擔心好難控制場面，結果現場收音錄歌加拍攝MV，三個多小時就完成。

另外，Jade的巡迴演唱會進行得如火如荼，廣州首站之後將舉行深圳站，日前舉行記者會，同時與當地歌迷慶祝生日Jade說：「好多都是第一次見，大家唱K玩咗一日。」

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