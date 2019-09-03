同許靖韻撞樣冇尷尬！泳兒想上完紅館先結婚

將舉行演唱會的歌手泳兒日前接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪並進行小測試，泳兒一向都被指跟師妹許靖韻撞樣，節目內她被要求在55張師妹許靖韻的照片中，找出唯一一張她自己的照片，結果她只需3秒便找出自己，相當眼利！她笑說：「其實唔止同許靖韻似樣，我以前讀書嘅時候，好多人覺得我同一位同學個樣係似到會叫錯人！不過我又唔會尷尬，只係覺得好好笑，上帝應該做咗好多呢個樣，然後散播喺呢個世界！」

雖然人有相似，但泳兒的歌聲獨一無二，她回憶2016年舉行入行十周年演唱會後，經歷失聲長達一年多，她坦言失聲令事業陷入低潮：「嗰時心情都幾差，因為自己身體唔太好，亦都冇遇到一啲機會去開演唱會，所以我覺得有心無力，加上自己際遇，其實嗰時心情係屬於其中一個低谷！」

回復狀態的泳兒，跟很多歌手一樣希望踏上紅館開騷。當被問到現階段與髮型師男友Ziv拉埋天窗，還是登上紅館比較快？泳兒說：「呢啲嘢就冇時間表嘅，我覺得如果你問埋Ziv嘅話，佢都會想我上紅館先！我都希望將我第一個紅館演唱會，交畀佢做我嘅髮型師！」

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