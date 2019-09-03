餵田蕊妮食士多啤梨　羅天宇硬晒

藝人田蕊妮（阿田）與羅天宇在昨晚播出的劇集《她。她。她的少女時代》中有一幕阿田的幻想鏡頭，天宇要出浴騷肌並攬着阿田。今日兩人現身劇集的宣傳活動，天宇要餵阿田食士多啤梨，眾人又起哄叫天宇做出劇集中咬唇的動作。訪問時，問到是否很多人羨慕阿田可以跟小鮮肉天宇做對手戲？她笑言很多人讚天宇靚仔到似整容，天宇稱努力減肥終見成效，告別包包臉，是人生中最瘦的時間。阿田稱天宇為角色很辛苦：「最初見佢有啲緊張，佢一同我開工就緊張，又不停用相機影我，佢本身性格溫文，但佢個角色要喝我，又要同我有啲瘋狂幻想的戲份，佢有少少唔知點做，所以我叫佢咬唇電吓我，我最開心係同佢拍呢啲戲，係幻想鏡頭可以瘋狂啲。（好過拍吳業坤？）吳業坤係廢青，唔同feel，可以試多啲唔同類型。」

她又大爆拍攝時經常聽到天宇的呻吟聲，因對方不停做運動谷胸肌。天宇站在阿田旁邊全程硬晒呔兼心口滲汗，阿田笑指對方好似「見家長」。天宇稱跟阿田合作好正：「我最初睇劇本都冇乜方向感，咬唇真係諗唔到。我都唔敢睇自己除衫嗰場戲，阿田各方面都好勁，我有時都會忍唔住跳出個角式睇佢演戲。」

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