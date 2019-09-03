阮兆祥趕得切睇尾場！蔡一傑為個唱操肌戒口

歌手蔡一傑到電台宣傳10月音樂會，期間派月餅給大家，但大呻自己冇得食月餅：「因為要着靚衫。（戒口辛苦？）又唔係好辛苦，都要戒，所以要忍口。」問到可會騷肌？他笑言：「咁又唔好，要窈窕身材先着到靚啲嘅衫，所以要操肌，但操肌唔一定要騷肌，隱隱約約線條先靚。」他又謂將開始練歌，因為要與12個樂手合作，而自己演唱會後，緊接11月又要做草蜢巡唱，會到馬來西亞及美國開騷，但他謂冇得抖不緊要，因為工作很開心。

講到嘉賓，他就賣關子表示未知。提到好友阮兆祥（祥仔）同時開騷，他表示：「祥仔係我死黨，咁啱撞期，佢早我一日開，所以佢開騷嗰陣我要rehearsal睇唔到，但佢就可以嚟睇我尾場，佢話到時會拍片畀我睇，我都想睇佢個騷，我希望歌迷可以先睇祥仔個騷再嚟我度，互相幫忙。」他又提到到時會有不同東南亞地區歌迷及美加朋友來捧場，又希望透過今次演出向觀眾發放正能量，自己亦有設計T恤，向大家宣揚快樂人生的訊息。

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