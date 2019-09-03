哈爾濱開騷　莫文蔚變身俄羅斯娃娃

歌手莫文蔚（Karen）早前在哈爾濱會展中心體育場舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，是巡演第三十場也是緯度最高的一站。雖然是第一次到哈爾濱開個唱，但她卻做足了功課，儼然已是個「東北通」。Karen在微博上寫道「沒來過中央大街就不算來過哈爾濱」，她說其實這已經是她第二次到哈爾濱，上一次去的時候正值隆冬，見江面都結上了厚厚的冰，這種只有在北方的冬天才能看到的壯觀景象深深震撼了她。這一次趕在夏季的尾巴上到訪冰城，體會到了最舒適的溫度。

和上站一樣，哈爾濱站的歌迷也幸運地收到了「彩蛋連擊」，不遺餘力地將各民族的文化瑰寶融合到絕色舞台上，她的古箏solo曲目特意選擇了黑龍江著名的赫哲族民歌《烏蘇里船歌》，而在與荒井十一鬥鼓時所穿的俄羅斯族民族服飾更是讓人眼前一亮。她開心地把自己比作俄羅斯娃娃，現場的觀眾報以非常熱烈的回應。

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