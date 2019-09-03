同阮政峰冇機會發展　林凱恩：只係大家合作

藝人林凱恩（Iris）在劇集《她。她。她的少女時代》中拋胸演出，令觀眾睇到嘩嘩聲，Iris出席劇集宣傳時，對於該幕在外界引來大回響，她坦言：「因為好少見，我連選港姐時都冇咁着。（自己都嘩一聲？）拍嘅時候冇，因為要兼顧太多，只係怕走光，我顧得上唔顧得下，我盡咗力，希唔會令大家睇到好攰。我有睇番電視，唔止睇咗一次，我同朋友一齊睇，佢哋都嘩，佢哋估唔到原來我身材咁勁，其實係因為條裙細同貼身，可能其他人着咗冇咁澎湃，因為我本身唔係瘦底。（加咗工？）冇加工，因為條裙窄，所以集中啲，條裙都加唔到工。（底線？）都係。我着唔慣咁少布，多啲布安全感大啲，我冇考慮過出來效果係咁，如果我好似套劇角色咁19歲，我都會打扮成咁，但我自己平時唔會着呢啲。我去游水都係着潛水衣，着比堅尼我怕會甩同走光，會低調啲。」

另外，對有傳跟在處境劇《愛．回家之開心速遞》的演員阮政峰拍拖，Iris否認說：「冇，只係大家一齊合作，大家係同一個圈，一齊玩一齊影相。但點解冇人傳我同周嘉洛拍拖，可能我哋太似兄弟。」她聲稱現在單身，努力為事業打拚。問到跟阮政峰有否發展機會？她即時落閘：「同圈中人會少啲機會，覺得同圈中人拍拖會多掣肘，我比較低調，唔想暴露人前，唔想交代咁多。」

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