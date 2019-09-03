朋友以上戀人未滿！甄詠珊等緊林雲中表白

藝人甄詠珊為大都會融創廣告拍攝宣傳照，大Sell健康性感，以一字膊上衣、微露線頭及纖腰上陣，她開心謂「冧莊」再做代言人：「今次係更開心價，依家係自由身可以全袋。（逆市冇被壓價？）冇！自己唔係揀Job做嘅人，每個工作都100%付出。」續透露是次有5個造型，包括足球員、騎師、旅遊、油漆工人等：「呢身係旅行Look，都嫌唔夠性感，去旅行會更性感。（唔着泳衣影？）下次先，再續就着。」

早前她多次被斷正跟林雲中約會，問到現時是否愛情、事業兩得意？她甜笑否認，形容雙方關係是朋友以上、戀人未滿：「暫時係了解中，我哋識咗20幾年㗎啦！佢最近都好忙，成日都要教煮食班，會跟佢上堂偷師嘅。（但見你又跟佢跑步，又餵佢食雪糕。）因為遲啲我要拍《大步走》，雪糕就係試味啫！（差啲咩？等緊佢表白？）睇吓啦，我唔知佢點諗。（等唔到會唔會你主動表白？）以前試過，但唔代表呢次會。（有唔好經歷所以嚇怕？）之前係唔成功嘅，都會擔心，但我好鍾意會照表白唔怕失敗。」再貼心為對方講好說話：「佢算死過翻生，之前患咗怪病十幾年，最後食素醫好，依家事業有啲成績，可能唔想被拍拖影響。」

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